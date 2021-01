NBA Trend Topic: Week 1

Secondo appuntamento stagionale con NBA Trend Topic, la rubrica settimanale che vi accompagna in un viaggio nella community #NBATwitter seguendo hashtag di tendenza.

Canestro vincente allo scadere per un insospettabile Damion Lee. Le urla di Stephen Curry carico di adrenalina. Servirà molta grinta per una stagione di risalita.

Partenza oltre le attese per i Cavaliers. Larry Nance Jr. con un name blending di tutto rispetto per il backcourt di Cleveland. La franchigia approva.

Draymond Green colpito dalla performance di Josh Jackson, nuovo arrivo a Detroit. I due hanno un rapporto speciale.

Learned from one of the hardest workers I ever met 💯🙏🏾



Troppi errori al tiro nei primi minuti contro OKC, poi Bojan Bogdanovic ha aggiustato la mira, chiudendo da miglior marcatore di squadra con 23 punti.

“All’inizio del terzo quarto qualcuno mi ha dato un colpo piuttosto forte al polso, da lì ho cominciato a giocare meglio. Forse ne avevo bisogno.”

Bojan Bogdanovic: "In the first part of third quarter, someone hit me pretty well in my wrist, and after that I started playing well, so maybe I needed that."

“Ascoltate Van Gundy parlare di Facu Campazzo […] I migliori complimenti sono quelli che arrivano senza cercarli. Quest’uomo ha visto un po’ di pallacanestro…”

Ginobili lancia la carriera del connazionale ex Real Madrid citando il podcast di Zach Lowe.

Compleanno con record – l’ennesimo – per LeBron James.

Double-digits in 1,000 straight regular season games. Where else? #OnlyHere pic.twitter.com/YW7fNmLKqS

Challenge beffardo per coach Silas. A posteriori, visto il margine minimo a fine partita, un turning point della gara. Qui la spiegazione arbitrale. E buon anno ai Rockets.

tremendous moment in Houston: with the score tied at 90, Rockets challenged the Wall shooting foul

after review: the challenge is ruled successful! result of the play was a Barnes tip, so now it counts and the score is 92-90 Kings

here is the moment Silas found out what he did pic.twitter.com/kDvMo09l5J

