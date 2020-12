NBA, Trae Young lancia Atlanta: “Siamo una squadra perfetta. Rondo? Un campione”

Gli Atlanta Hawks 2020-21 sembrano fare paura a tutti. Almeno questo è quanto ha dimostrato nelle prime 3 uscite stagionali la compagine della Georgia. Il record vincente di 3-0 verrà messo a dura prova nella prossima partita contro i Brooklyn Nets, ma Trae Young sembra avere una certezza mentale che l’anno scorso non poteva avere: Atlanta è una squadra vera. Il play, dopo la vittoria nella notte contro Detroit, ha commentato in questo modo la prestazione degli Hawks:

“Essere tre vittorie a zero sconfitte è fantastico per noi e penso che tutto si riduca a prendere ogni partita una dopo l’altra. Andremo a Brooklyn per giocare contro un’ottima squadra e dobbiamo giocare con la stessa energia, la stessa quantità di sforzo vista stasera. Sono super entusiasta di questa squadra. Dobbiamo solo restare in salute e sarà divertente.”

Oltre agli arrivi importanti di Danilo Gallinari e Bogdanovic, il buon Trae ha voluto mettere in evidenza anche quello relativo a Rajon Rondo. Non è scontato vedere un veterano NBA di quella caratura, accettare un ruolo di rotazione. Queste le parole di Young a riguardo:

“Rondo è fantastico. Lui non mi ha sorpreso, so cosa può fare. È un veterano che si è divertito molto in questa lega. Adattarsi al nostro gioco non è scontato, ma lui lo sta facendo egregiamente. Si vede che è un campione.”

C’è, però, ancora qualcosa che deve essere sistemato. Coach Lloyd Pierce, durante la Zoom Call con i giornalisti nel post-partita contro i Pistons, ha infatti svelato le principali migliorie da fare nelle prossime settimane:

“La nostra difesa in transizione all’inizio è stata piuttosto patetica. Poi i ragazzi hanno capito come giocare contro una squadra del genere, a cui mancavano diversi elementi importanti. Il modo migliore per tenerli ‘vivi’ era dare loro dei possessi extra e lasciargli segnare facilmente. È qualcosa di cui dobbiamo tenere conto nelle prossime uscite.”

