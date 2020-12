NBA, Stephen Curry scollina oltre quota 2.500 triple segnate

La clamorosa bomba di Damion Lee, nella notte ha permesso ai Golden State Warriors di aggiudicarsi la prima vittoria in questa regular season. I californiani, infatti, hanno avuto la meglio sui Chicago Bulls con il risultato finale di 129-128 grazie anche alla discreta prestazione di Stephen Curry, solito trascinatore della compagine guidata da Steve Kerr. Il play ha chiuso la partita con 36 punti a referto in 36 minuti sul parquet. Queste le sue parole:

“Avevamo bisogno di questa vittoria. È stato un inizio di stagione interessante. In NBA, poi, devi solo crearti un buono slancio per poter dare vita ad una serie di prestazioni positive. Abbiamo diversi ragazzi in questa squadra che stanno lavorando duro. Ci stiamo impegnando a fare tutto il necessario per continuare a migliorare. Chiaro, l’inizio non è stato affatto bello, ma abbiamo mostrato un certo fuoco competitivo in questa prima settimana. Ottenere questa prima vittoria è un segnale enorme per noi. Ne abbiamo parlato per tutta la pre-stagione. Abbiamo un gruppo giovane e diverso… non sarà più lo stesso degli anni passati, ma avevamo bisogno di toglierci di dosso la scimmia della sconfitta, ritrovare un po’ di morale e avere qualcosa per cui sorridere. Significa molto.”