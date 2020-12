Le reazioni del mondo NBA dopo la sconfitta clamorosa dei Clippers

È finita come peggio non poteva per i Los Angeles Clippers. Nel matineé NBA contro i Dallas Mavericks, infatti, i californiani sono riusciti a perdere con uno scarto di 51 punti – risultato finale di 124-73 – registrando anche un nuovo record NBA per quanto riguarda il deficit da 50 punti a fine primo tempo. Una prestazione che non si vede tutti i giorni e che, chiaramente, ha spinto i principali protagonisti della lega commentare bellamente sui social media. Ecco tutte le reazioni.

Magic Johnson

“Non ho mai visto una cosa del genere in NBA prima di oggi… e i Clippers sono in casa.”

I’ve never seen anything like that before in the NBA and the Clippers are at home!😳 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 27, 2020

D’Angelo Russell

Il play di Minnesota, invece, se la prende ironicamente con la 2K, azienda produttrice di NBA 2K21, per il gioco falsato vedendo il risultato…

This some 2k ish game sliders rigged. Up 50 at half — D'Angelo Russell (@Dloading) December 27, 2020

Ja Morant

Morant, laconico.

nah this is wild 🥴😭 — Ja Morant (@JaMorant) December 27, 2020

Clint Capela

Anche Capela ha espresso tutto il suo stupore semplicemente con un tweet a fine primo tempo: “Cosa sta succedendo in questa partita….”

what is happening in this game… 😳😳 — Clint Capela (@CapelaClint) December 27, 2020

Tim MacMahon

Sì, questo è un nuovo record NBA.

Mavs 77, Clippers 27 at the half. Per @ESPNStatsInfo, that's the biggest halftime deficit in an NBA game during the shot-clock era, which started in 1954-55. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 27, 2020

Metta World Peace

La strana visione del mondo dell’ex Ron Artest, ovviamente, è ancor più palese dopo questo tweet.