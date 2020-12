NBA, Carmelo Anthony sarà out per Portland-Lakers

Carmelo Anthony non ha viaggiato con i Portland Trail Blazers verso Los Angeles a causa dello scattare dell’ultimo protocollo di salute e sicurezza della NBA. Ad annunciare la notizia è stata la stessa franchigia dell’Oregon. Portland affronterà sia i Lakers che i Clippers rispettivamente lunedì notte e mercoledì notte, con Anthony che rimarrà probabilmente in disparte.

La motivazione segnalata è quella del rispetto dei “protocolli di salute e sicurezza” che viene sostanzialmente utilizzata per i giocatori che hanno contratto il COVID-19 o che sono entrati in contatto con qualcuno che è risultato positivo al COVID-19. I Trail Blazers, secondo The Oregonian, hanno trovato tre persone positive ai test all’interno della franchigia all’inizio di questo mese.

Portland è reduce dalla vittoria per 128-126 ai supplementari di sabato scorso contro gli Houston Rockets, i quali hanno avuto anche loro problemi con il protocollo anti-COVID. Diversi giocatori dei Rockets infatti, tra cui John Wall e DeMarcus Cousins, hanno saltato la partita e sono attualmente in quarantena.

Anthony, in quell’occasione, aveva raccolto un bottino di 5 punti e 2 assist – uscendo dalla panchina – nella vittoria arrivata dopo i tempi supplementari. Il 36enne – il quale ha firmato un contratto di un anno da 2.5 milioni di dollari in questa offseason – aveva precedentemente messo a segno 15 punti e catturato 4 rimbalzi nella sconfitta d’apertura in regular season contro gli Utah Jazz.

Non è chiaro quando Anthony potrà tornare operativo. La franchigia dell’Oregon, venerdì e domenica prossima, giocherà due partite consecutive contro i Golden State Warriors.

