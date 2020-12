È un Paul George chiaramente abbacchiato quello che si è presentato in Zoom Call con i giornalisti nel post partita dopo la clamorosa sconfitta contro i Dallas Mavericks. La stella dei Clippers, che ha chiuso il match con 15 punti in 24 minuti e il 30.8% dal campo, si è preso tutta la responsabilità per il passo falso dei californiani, i quali oggi hanno anche dovuto fare a meno di Kawhi Leonard:

“Mi prendo la responsabilità totale. È stata una partita dura. Tutti noi abbiamo passato il Natale lontano dalle famiglie e ieri io me lo sono goduto insieme alla mia. Il passaggio da ieri a oggi è stato molto veloce, e credo sia quello è il motivo di una giornata spuntata. Ma saremo pronti per la prossima partita: farò in modo che il nostro gruppo sia pronto. Oggi ci hanno preso a calci nel sedere, ma è stata solo una partita. Non eravamo pronti, non eravamo preparati. E non dal punto di vista tattico, ma in generale. Non eravamo pronti e ricade tutto anche su di me. Lo saremo dalla prossima. Giocare senza tifosi ci ha penalizzati? No, non voglio scuse.”