NBA, Los Angeles Lakers: Anthony Davis out contro i Minnesota Timberwolves

Il primo back-to-back porta con sé le prime assenze: Anthony Davis ha riportato una contusione al polpaccio nell’ultima partita e non prenderà parte al match contro i Minnesota Timberwolves.

L’ala dei Los Angeles Lakers è stata protagonista di un buon inizio di stagione: ottima la prestazione contro i Dallas Mavericks, che ha visto il numero 3 mettere a referto ben 28 punti, 8 rimbalzi e 5 assist in soli 30 minuti di utilizzo. Sicuramente meno buona era stata invece quella contro i Los Angeles Clippers, chiusa con 18 punti e 7 rimbalzi: ciò denota l’estrema importanza del giocatore all’interno del roster dei californiani.

La contusione, però, pare non gli permetta di scendere in campo. Questo potrebbe consentire a Kyle Kuzma di beneficiare di un numero maggiore di possessi, che potrebbe portare, almeno nelle speranze dei Lakers, il giocatore a ritrovare la qualità delle giocate viste in passato. La preseason è stata di buon auspicio, ora tocca a lui dimostrare di essere maturato quanto basta per trascinarsi la squadra sulle spalle, insieme a LeBron James.

L’infortunio di Anthony Davis, in ogni caso, non preoccupa: il lungo non dovrebbe assentarsi per più di una partita.

