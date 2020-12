Per Kawhi Leonard la partita di questo periodo natalizio non sarà ricordata con piacere.

La stella dei Los Angeles Clippers non ha potuto infatti festeggiare assieme ai compagni la vittoria ottenuta contro i Denver Nuggets.

Uno scontro di gioco fortuito con il suo compagno Serge Ibaka gli ha provocato una copiosa perdita di sangue dal labbro.

Kawhi Leonard is down and bleeding heavily on his face after colliding with Serge Ibaka. Medical staff is attending to him on the court. pic.twitter.com/yS5gSzEnph

— Malika Andrews (@malika_andrews) December 26, 2020