NBA, Bradley Beal: “Dobbiamo giocare duramente”

Con l’arrivo di Russell Westbrook, i Washington Wizards vogliono a tutti i costi raggiungere i Playoff. Un ottavo posto ad Est non è un’impresa impossibile. La stagione però non è partita come ci si aspettava: dopo due partite gli Wizards si ritrovano col record di 0-2. Cosa non sta andando? La risposta ha provato a svelarla Bradley Beal.

Secondo la guardia, la compagine capitolina tende a rilassarsi durante il match. Questo aspetto deve assolutamente cambiare se gli Wizards vorranno avere una chance di qualificarsi per la postseason. Queste le parole di Beal:

“Non abbiamo giocato bene in queste prime partite. Dobbiamo giocare duramente. Gli anni scorsi gli Orlando Magic hanno avuto statistiche simili alle nostre, ma a differenza nostra, loro giocano più duramente. Dobbiamo essere più solidi e disciplinati e capire che negli ultimi cinque o sei minuti della partita dobbiamo chiuderla.”

Ora gli Wizards, capiti i problemi, devono iniziare a giocare seriamente. In una stagione particolare come questa, essendo anche ridotto il numero di partite in ballo, ogni match può risultare decisivo. I prossimi avversari saranno ancora gli Orlando Magic. Un test importante per rilanciare le proprie quotazioni. Salvo sorprese.

