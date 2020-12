NBA, Stan Van Gundy: “La nostra transizione difensiva è inaccettabile”

Il primo dei Christmas Game ha visto sfidarsi i New Orleans Pelicans e i Miami Heat, con i secondi che hanno ottenuto una grande vittoria, nonostante l’infortunio della propria stella, ovvero Jimmy Butler.

Dopo tale sconfitta è intervenuto Stan Van Gundy, coach della squadra della Louisiana, commentando la partita.

L’allenatore, disposto ad accettare errori nella metà campo offensiva, non si è definito altrettanto aperto a negligenze difensive di questo tipo, come ad esempio le tre triple di fila non contestate concesse a Duncan Robinson.

Stan Van Gundy ha dichiarato:

“Questa mancanza di impegno nella transizione è qualcosa che si deve cacciare via dal nostro gioco. È un segno che non siamo ancora una buona squadra. E non è quello che vogliamo essere. Sono rimasto molto deluso stasera”.

L’apporto offensivo della squadra non è stato pessimo, ma è la fase difensiva imputabile come causa della sconfitta, dal momento che le percentuali concesse al tiro agli avversari sono state troppo alte.

