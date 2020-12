NBA, Atlanta Hawks: Danilo Gallinari salterà la partita contro i Memphis Grizzlies

Danilo Gallinari non scenderà in campo questa notte contro i Memphis Grizzlies, non è infatti riuscito a recuperare del tutto dall’infortunio al piede. Inizialmente il giocatore degli Atlanta Hawks era stato dichiarato in dubbio per la partita di stanotte poi però, complice la sua presenza nello shootaround, era stato “promosso” a game-time decision.

Ebbene alla fine è arrivata la conferma della sua assenza, che non dovrebbe però essere estesa alla prossima partita, viste le buone condizioni del giocatore. Qualora la partita fosse molto combattuta ci sarà la possibilità per John Collins di andare incontro ad un minutaggio consistente. Possibile inoltre che Bogdan Bogdanovic ritorni nella first unit della squadra. Molto probabile infine che anche Bruno Fernando trovi un minutaggio rilevante vista l’assenza di Clint Capela.

Atlanta si trova quindi con le rotazioni ridotte in vista della sfida con i Grizzlies ma, almeno per quanto riguarda Gallinari, il problema si porrà solo questa notte.

