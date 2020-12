NBA, LeBron James sulle Olimpiadi 2021: “La porta è aperta”

LeBron James è un giocatore infinito. E questo lo sappiamo già. Quello che invece ancora non abbiamo intuito è la questione riguardante ad una sua partecipazione per le Olimpiadi di Tokyo 2021. A margine della premiazione per il nuovo titolo di “Atleta dell’Anno” conferitogli da AP, la stella dei Los Angeles Lakers non ha assolutamente chiuso la porta a Gregg Popovich e Team USA.

“È ancora possibile, non è una probabilità dello 0%, lo direi se fosse così. Poi, io adoro coach Pop.”

Resta da capire le reali intenzioni del nativo di Akron che, dovesse unirsi ancora una volta alla sua Nazionale, potrebbe raggiungere il traguardo di 4 partecipazioni alle Olimpiadi, per la possibile conquista della terza medaglia d’oro. LeBron intenterebbe alla leggenda.

Ricordiamo che la stella gialloviola non ha più giocato alle Olimpiadi da quelle di Londra nel 2012.

