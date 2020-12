La NBA sanziona i Milwaukee Bucks per Tampering con Bogdanovic

Dopo la clamorosa battuta d’arresto sull’arrivo di Bogdan Bogdanovic ai Milwaukee Bucks, la NBA aveva subito annunciato l’apertura di una indagine interna per capire i reali motivi dello stop improvviso delle trattative con i Sacramento Kings. Secondo quanto filtra, la lega ha appena emesso il suo verdetto: i Milwaukee Bucks saranno sanzionati per tampering. I media, qualche giorno prima dell’apertura ufficiale della free agency 2020, avevano riferito che i Bucks avevano già raggiunto un accordo con i Kings per una sign-and-trade con Bogdanovic.

NBA announces loss of second-round pick for the Bucks. pic.twitter.com/gHxSRj3lNO — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020

Le regole NBA, invece, sono chiare: le franchigie non possono parlare con il giocatore prima dell’apertura ufficiale della sessione di mercato prevista. La lega ha quindi stabilito che l’agente del serbo è stato effettivamente contattato dal front office di Milwaukee. E così ecco scattata l’azione. Qual è la punizione? In realtà non ci sarà nessuna multa, ma i Bucks saranno privati ​​della loro scelta al secondo giro nel Draft 2022. Una sanzione certamente pesante, soprattutto perché la Lega non può emettere multe superiori a 500.000 dollari.

