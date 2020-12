NBA, il commento dei compagni sull’esordio di Westbrook

Nell’ultima notte di Preseason NBA abbiamo visto per la prima volta in campo una delle novità della prossima stagione. Sul parquet in maglia Washington Wizards c’era finalmente Russell Westbrook, che ha esordito nella vittoria contro i Pistons per 99 a 96. Il nuovo arrivato è rimasto poco sul parquet, soli 17 minuti per l’esattezza, e non ha messo a referto grandi statistiche (8 punti e 7 rimbalzi, tirando 4/10 dal campo e 0/3 dall’arco dei tre punti). Ma il suo impatto sotto forma di energia, ritmo e abilità di coinvolgere i compagni si è sentito molto.

Riguardo l’impatto del nuovo arrivato, Davis Bertans ha detto:

“Nel primo tempo potevi vedere quanti tiri ci siamo potuti prendere liberi dalle attenzioni della difesa avversaria. E quei tiri segnati sono tutto merito di Russ. Ha impostato il ritmo permettendoci di portare a casa la vittoria, e sono sicuro che potrà solo migliorare d’ora in avanti”

Dopo aver saltato le prime due partite di Preseason Westbrook ha finalmente messo piede in campo, dimostrando ancora una volta di che pasta è fatto. Commentando il suo esordio con Washington Russ ha detto:

“È stato bello tornare a giocare, e soprattutto abbiamo vinto. Il mio lavoro è impostare il ritmo e rendere più facile il lavoro dei compagni. E il lavoro di tutti noi è rendere più facile il lavoro di Beal. Trovare un modo di metterlo sempre in condizione di poter segnare, perché ha mostrato a tutti cosa è capace di fare con la palla in mano. Sarà una grande stagione per Brad, ne sono certo”

Anche Bradley Beal ha parlato dell’esordio del nuovo compagno di squadra con il quale condividerà il backcourt:

“Ha portato una grande energia nella nostra squadra. Entrambi facciamo un grande lavoro nell’aiutarci a vicenda, dobbiamo solo regolarci meglio, ma siamo già sulla buona strada. La parte più importante è il ritmo e l’energia che porta in squadra, e questo sta già funzionando molto bene”

