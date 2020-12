NBA, Infortunio Rui Hachimura: sarà out ancora 3 settimane

La nuova era dei Washington Wizards dovrà iniziare senza Rui Hachimura. Per il sophomore c’è più di un semplice problema fisico e sembra che lo stop durerà complessivamente oltre un mese.

La notizia dell’infortunio di Hachimura, infatti, è arrivata il 16 dicembre quando al giocatore è stata diagnosticata la cheratocongiuntivite da adenovirus, una infiammazione corneale. A causa di ciò l’ala dei Wizards ha dovuto saltare l’ultima parte di preseason. Con la notizia di oggi invece c’è la conferma che l’assenza coinvolgerà anche l’inizio della nuova stagione.

I Wizards 2.0 quindi, non arriveranno prima del 2021 inoltrato. La società della capitale, infatti, quest’anno ha deciso di cambiare pagina e scrivere un nuovo capitolo. La franchigia ha ceduto John Wall, uno dei giocatori più rappresentativi nella storia dei maghi, e ha accolto al suo posto Russell Westbrook.

È iniziato così un percorso di rinnovamento che oltre a Wes vedrà leader del futuro l’All-Star Bradley Beal ma anche Rui Hachimura. Il cestista giapponese nel suo primo anno da rookie ha dimostrato di potersi affermare anche nella lega e la società ha intenzione di renderlo uno dei volti del futuro. Nel suo primo anno in NBA, Hachimura ha chiuso la stagione con 13,5 punti e oltre 6 rimbalzi a partite. Cifre notevoli, con il solo neo del tiro da tre da migliorare.

Una volta superata l’infezione il giocatore potrà tornare a pieno ritmo tra le fila dei Wizards. E provare a puntare ai Playoff quest’anno.

La nostra season preview:

Season Preview: Northwest Division

NBA Season Preview: Pacific Division

Season Preview: Pacific Division

Leggi anche:

Paul George sulla sfida contro i Lakers: “Sarà l’inizio di una maratona”

Rajon Rondo su LeBron James: “Negli ultimi 2 anni ho visto il meglio del meglio”

Marjanovic paragona il suo rapporto con Doncic al film “Scemo e più scemo”