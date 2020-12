NBA, Rajon Rondo non scenderà in campo stanotte

Continuano i forfait per questa nottata di partite NBA. Dopo i casi di John Wall e DeMarcus Cousins, fermati dalla lega a causa della positività del rookie degli Houston Rockets KJ Martin, dopo un contact tracing all’interno della franchigia, anche Rajon Rondo deve rinunciare alla prima stagionale a causa dei protocolli NBA anti Covid.

La nuova point guard degli Atlanta Hawks nell’ultimo weekend avrebbe partecipato ad un funerale, e di conseguenza non potrà scendere in campo questa notte contro i Chicago Bulls. Per tornare in campo dovrà risultare certa la sua negatività.

Rajon Rondo, 34 anni, ha firmato con la franchigia della Georgia un contratto da 15 milioni di dollari per i prossimi 2 anni, dopo aver trascorso le ultime due stagioni NBA a Los Angeles sponda gialloviola, vincendo l’ultimo titolo NBA.

Non è ancora chiaro quando il giocatore potrà tornare disponibile a coach Lloyd Pierce. Nel frattempo gli Atlanta Hawks dovranno fare a meno anche di Tony Snell, Onyeka Okongwu e soprattutto Chris Dunn. Il giocatore è il candidato ideale per poter far tirar fiato ad un Trae Young indispensabile per questi Hawks e per il loro obbiettivo Playoff.

