NBA, Steve Kerr dopo la sconfitta: “Deluso dal risultato e dallo sforzo”

Steve Kerr non è rimasto molto soddisfatto della sconfitta subita la scorsa notte. I suoi Golden Statr Warriors sono stati battuti con facilità dai Brooklyn Nets, nella prima partita in assoluto di questa nuova stagione NBA. Kevin Durant e Kyrie Irving hanno guidato la propria squadra con una prestazione da veri leader. I Nets hanno prodotto la bellezza di 125 punti, contro i soli 99 dei Golden State Warriors.

Coach Steve Kerr ha commentato la partita con termini duri, ma lasciando trasparire la sua fiducia nel gruppo. Ecco un estratto della sua intervista al San Francisco Chronicle:

“Sono deluso dal risultato e dallo sforzo, ma questo non cambia le sensazioni che ho verso questa squadra. Sono un gruppo grandioso. Mi piace pensare a dove potremmo essere tra un paio di mesi, ma al momento non siamo affatto vicini all’essere una buona squadra.”

La sconfitta dei Golden State Warriors è stata considerata abbastanza imbarazzante. I Nets hanno preso immediatamente il controllo delle operazioni e non hanno lasciato scampo ai loro avversari. In questa partita sono emersi tutti i difetti dei Dubs. In attacco nessuno è riuscito a dare una mano a Curry, con un Wiggins piuttosto deludente. Difensivamente non sono riusciti a limitare le scorribande di Irving e Durant.

Nonostante le evidenti difficoltà, i Warriors restano una buona squadra. Steve Kerr ne è consapevole, ma sa anche che c’è molto lavoro da fare. L’Allenatore dell’Anno 2016 è rimasto comunque ottimista sul futuro. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

“Abbiamo molto lavoro da fare. Ma sono veramente molto contento di questo gruppo.”

I Golden State Warriors avranno la possibilità di riscattarsi durante l’NBA Christmas Day, contro i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. Draymond Green era assente contro i Nets ed ha saltato anche parte della preseason. Il giocatore ha avuto un piccolo problema alla caviglia, ma Steve Kerr spera di averlo disponibile contro i Bucks.

