Mercato NBA, Jarrett Allen non rinnova con Brooklyn: diventa RFA

Un altro nome che non è riuscito nell’intento di trovare un accordo con la propria franchigia è Jarrett Allen. Il lungo, infatti, non godrà di una estensione contrattuale con i Brooklyn Nets e diventerà, così, restricted free agent nell’estate 2021.

Secondo Chris Haynes di Yahoo Sports, Allen e i Nets non sono stati in grado di raggiungere un accordo entro la scadenza fissata per ieri notte. Ciò significa che la 22esima scelta di Brooklyn nel Draft NBA 2017 (n. 22 in totale) sarà libero di cercarsi una nuova destinazione. Nel caso in cui Allen dovesse riuscire a trovare un accordo con una squadra diversa, i Nets avranno 48 ore di tempo per pareggiare qualsiasi offerta fatta al centro.

Dato il suo atletismo e la buona presenza sotto i tabellino, Allen dovrebbe rappresentare un pezzo più o meno pregiato nel prossimo mercato NBA, con Brooklyn che potrebbe tranquillamente tenersi il giocatore in casa. Da capire, a questo punto, quanto punteranno su di lui le altre compagini, pronte a farsi la guerra a suon di milioni di dollari.

