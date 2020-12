Mercato NBA, Lauri Markkanen non trova l’accordo con Chicago: sarà free agent

Lauri Markkanen ed i Chicago Bulls non hanno trovato l’accordo per il rinnovo contrattuale prima della deadline dedicata alle estensioni contrattuali d’inizio stagione. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

There will not be extension agreement between the Bulls and forward Lauri Markkanen, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Markkanen will be among the more intriguing free agents in 2021.

