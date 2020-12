OG Anunoby ha rinnovato con i Toronto Raptors: il giocatore, infatti, ha firmato un’estensione contrattuale di quattro anni da 72 milioni di dollari. L’accordo, inoltre, prevede una player option per il 2024/25.

Toronto Raptors forward O.G. Anunoby has agreed to a four-year, $72 million extension, including a player-option for the 2024-2025 season, @KlutchSports Head of Basketball Omar Wilkes tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020

OG Anunoby era idoneo a firmare un’estensione da rookie fino alle 18 statunitensi di lunedì, termine stabilito per la scadenza. Come aggiunge Blake Murphy di The Athletic, il nuovo contratto è strutturato con l’aumento massimo dell’8%, fatto per tutelare lo spazio del tetto salariale nel 2021. Non sono previsti, inoltre, bonus, trade kicker né ingaggi garantiti.

OG Anunoby's extension is structured with maximum 8% raises to minimize 2021 hit, per a source. Raps lose about $4.45M in 2021 space to get OG for $18M per. https://t.co/ex0dbvBPph — Blake Murphy (@BlakeMurphyODC) December 21, 2020

Preso alla scelta numero 23 del Draft 2017, OG Anunoby è diventato uno dei capisaldi dei Toronto Raptors, soprattutto dopo la partenza di Kawhi Leonard. Nella sua stagione d’esordio in NBA, Anunoby ha collezionato 20 minuti a partita, con una media di 5.9 punti, 0.7 assist, 2.5 rimbalzi in 74 gare giocate.

Con il passare degli anni, Anunoby si è rivelato sempre più decisivo, tanto che i canadesi hanno deciso di rinnovargli il contratto: insieme a Pascal Siakam, Fred VanVleet guiderà i Raptors in questa nuova stagione.

L’anno scorso Anunoby ha registrato una media di 10.6 punti, 1.6 assist e 5.3 rimbalzi in 69 partite giocate, di cui 68 dall’inizio. Un rendimento che ha condotto la squadra fino alle semifinali di Conference, prima di cedere il passo ai Boston Celtics.

L’esordio stagionale di OG Anunoby e dei Toronto Raptors è fissato nella notte tra mercoledì e giovedì, dove affronteranno i New Orleans Pelicans di Zion Williamson.

