Mercato NBA, Kawhi Leonard: “La prossima estate sarò Free Agent”

Al termine della prossima stagione Kawhi Leonard potrebbe diventare free agent. Il giocatore dei Los Angeles Clippers, nella conferenza stampa che precede l’opening night NBA contro i Lakers, ha chiarito la sua posizione contrattuale con i giornalisti, rivelando di essere pronto a rifiutare la player option presente in contratto – del valore di 36 milioni di dollari per il 2021/22 – per diventare free agent nell’estate 2021:

“Nella situazione nella quale mi ritrovo oggi, penso soltanto a fare bene in questa stagione. Non sto dicendo di voler andare via né di restare a Los Angeles, mi concentro su ciò che ci aspetta nei prossimi mesi. Ovviamente, qualora non dovessi avere problemi fisici, la decisione migliore per me a livello contrattuale è quella di rifiutare la player option. Ma questa è soltanto una considerazione di carattere economico, non vuol dire che andrò via o che resterò ai Clippers. Ne parleremo a tempo debito”.

È chiaro che il giocatore voglia rimanere in California, ma tanto dipenderà dalle sue condizioni fisiche, dalla possibilità di avere un contratto più strutturato (remunerativo) e dalla capacità dei Clippers di poter lottare per il titolo nei prossimi Playoff. Una serie di elementi che Kawhi valuterà a tempo debito. Come ha sempre fatto.

Ora per lui è tempo di tornare sui parquet NBA e cancellare immediatamente la scorsa offseason, partendo con il piede giusto. I tifosi di LA aspettano da troppo tempo la redenzione dei Clippers.

