Mercato NBA, Luke Kennard estende il contratto con i Clippers: i dettagli

Dopo essere approdato da neanche un mese in California, Luke Kennard può già festeggiare il traguardo dell’estensione contrattuale con i Los Angeles Clippers. La guardia, infatti, ha raggiunto un accordo sulla base di un contratto quadriennale da 64 milioni di dollari, di cui 56 garantiti. Gli altri 8 sono sotto forma di bonus, considerati comunque raggiungibili dall’entourage del giocatore.

Los Angeles Clippers guard Luke Kennard has agreed to a four-year, $64 million contract extension, his agents Aaron Mintz and Dave Spahn of @caa_sports tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2020