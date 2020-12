NBA, Ty Lue sicuro: “Userò il triangolo in attacco con Kawhi come Kobe”

L’evoluzione del basket dal ‘mid-range’ ad un totalitarismo dalla linea dei 3 punti, non scoraggia Tyronn Lue. Il coach dei Los Angeles Clippers, infatti, durante la sua ultima conferenza stampa ha dichiarato di lavorare per mettere in risalto le eccellenti capacità di Kawhi Leonard, letale dalla media distanza. Nella strategia offensiva di Lue, ci sarebbe la volontà di utilizzare il ‘vecchio’ triangolo di Tex Winter, reso famoso da Phil Jackson negli anni ’90. Queste le sue parole raccolte da ESPN:

“Il tiro dalla media è un’arte che si sta perdendo. Credo davvero nella teoria del “perché non lavorare su quello che non fanno più le altre squadre?”. Tutte le compagini oggi vogliono regalarti il ​​tiro dalla media distanza, il tiro da 2 punti, quindi perché non continuare a lavorare su quei tiri che le altre squadre ti lasciano? Vedete, anche nelle situazioni di fine partita nel 4° quarto, sono i tiri da fuori area che vincono le partite. Questi sono canestri importanti anche nei playoff… è fantastico avere Lou ( Williams ), Kawhi, PG e Luke ( Kennard ), tutti giocatori che possono prendersi tranquillamente un tiro dal mid-range e, se possibile, anche dall’arco.”

E chi ci sarà nel ruolo occupato in precedenza giocatori come Kobe Bryant e Michael Jordan? Ovviamente, Kawhi Leonard. Nel ruolo del Maestro Zen? Ty Lue, ex compagno di squadra sia di Bryant che di Jordan:

“Kawhi ama questi due giocatori. Li rispetta e si ispira a loro, quindi cerchiamo solo di metterlo nella migliore posizione possibile per fare bene. Dobbiamo creare due o tre sistemi efficaci partendo dal triangolo e lasciare che Kawhi giochi in quegli spazi dove giocavano con efficacia anche Kobe e Jordan. Ho avuto modo di giocare con questi 2 ragazzi, ma ho anche giocato nel triangolo, quindi l’obiettivo è provare a insegnarlo a lui e alla squadra.”

È cominciata una nuova era a Los Angeles. Quella della triangle-offense.

Leggi Anche

NBA, Donovan Mitchell commenta il rinnovo di Rudy Gobert

Top 11 contratti NBA: ecco quali sono i più ricchi di sempre

Mercato NBA, Rudy Gobert rinnova con gli Utah Jazz a cifre monstre