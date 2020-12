NBA, Charles Barkley contro Irving: “Deve smetterla di parlare. Tanti ragazzi più intelligenti di lui”

Con le sue dichiarazioni, a volte imbarazzanti, sui media, Kyrie Irving è probabilmente uno dei giocatori il cui atteggiamento solleva più domande all’interno del mondo NBA. E non è andata meglio in questa stagione, dal momento in cui il playmaker ha spiegato tramite un comunicato che non voleva più mettersi a disposizione dei giornalisti in modo che le sue parole non venissero distorte. Un colpo di genio che gli è valso una multa di $ 25.000 dalla NBA. Kyrie, nei giorni successivi, aveva cercato di spiegarsi in questo modo:

“È solo una questione di come mi sento riguardo al modo in cui alcuni artisti vengono trattati dai media quando ci troviamo su determinate piattaforme, o quando prendiamo decisioni personali per avere il pieno controllo sulle nostre vite. Vogliamo essere in grado di pensare e lavorare in un ambiente stabile e protetto.”

Implicito: i media sono un pericolo. E lui sarebbe un’artista. Una posizione che chiaramente non è piaciuta a Charles Barkley, analyst di TNT, il quale ha criticato pesantemente le parole di Irving:

“Kyrie è… interessante. Non ti pagano 40 milioni di dollari solo per giocare a basket. Parte del suo lavoro è parlare con i media. Stare con i media fa parte dei suoi obblighi professionali. E può dire quello che vuole. Quando parla, però, penso tra me e me: ‘Ma cosa sta dicendo? Cosa sta cercando di dire?’. Comincia a parlare di artisti, ma è un giocatore di basket. Questo è quello che è. Non siamo oratori o insegnanti. Gioca e smettila di comportarti come se fossi la persona più intelligente del mondo.”

“Può parlare di questioni sociali e quel genere di cose? Certo. Ma su altre cose che fa penso: ‘Amico, ti rendi conto di essere solo un giocatore di basket?’ E ha questo atteggiamento in cui sembra che ti voglia dire che è il ragazzo più intelligente nella lega. Già questo non è il caso. Sei andato al college solo per 6 mesi, ci sono un sacco di ragazzi più intelligenti di te. Rispondi alle semplici domande sul basket. E se vuoi dire qualcosa sulle questioni sociali, vai avanti. Ma non così.”