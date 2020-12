NBA, Steve Kerr conferma: “James Wiseman sarà il centro titolare”

A seguito di una video conference con alcuni reporter, il coach dei Golden State Warriors Steve Kerr ha finalmente svelato quello che sarà il ruolo del giovane rookie James Wiseman, seconda scelta assoluta al Draft NBA conclusosi qualche settimana fa:

“James sarà presto il centro titolare della squadra e lo sarà per molto tempo. Noi puntiamo molto su di lui e siamo certi sarà pronto per questo compito, sarà la giusta esperienza per metterlo nelle condizioni ideale e capire il gioco”

Coach Kerr quindi si sbilancia, lasciando intendere che il rookie potrebbe anche partire in quintetto nella gara d’esordio contro i Brooklyn Nets del 22 dicembre, importantissimo test in cui si rivedrà anche l’ex Kevin Durant già in grandissima forma e sicuramente agguerrito.

Le rotazioni di Kerr in queste gare di preseason sono state del tutto esplorative. Kevon Looney è sceso in campo titolare in ogni gara che Golden state ha disputato, ma anche Marquese Chriss lotta per una canotta in quintetto dopo il finale di stagione in cui è stato lui il centro titolare della squadra.

Continuando sul rookie:

“Dà l’impressione che in questi giorni abbia imparato tanto, deve solamente giocare con più calma e pazienza. Ha un sacco di energia e ultimamente la sta sfruttando al meglio”

James Wiseman ha dovuto saltare tutte le gare di preseason dei i suoi Warriors dopo essere stato testato positivo al Covid-19, ma è tornato ad allenarsi coi compagni in settimana e con l’assenza causa infortunio di Draymond Green ci sono molte possibilità che sarà lui a scendere in quintetto all’opening night.

