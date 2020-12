NBA, Kevin Durant su Caris LeVert “Dovrà essere sempre aggressivo”

A Brooklyn si è tornati a sognare. I Nets, in queste prime apparizioni in preseason, hanno disputato delle discrete prestazioni. Le due stelle, Kevin Durant e Kyrie Irving, sembrano non mostrare alcun problema fisico e questa è già un’ottima notizia. Ma i Nets non sono solo loro due. Dopo la vittoria al TD Garden contro i Boston Celtics per 113-89, Durant ha voluto parlare dell’importanza e del ruolo che avrà Caris Levert all’interno del gruppo. Queste le parole di Kevin Durant:

“Caris LeVert è un grandissimo tiratore. Quando giocherà con me e Irving, a lui sarà lasciato molto spazio. Dovrà essere aggressivo, soprattutto quando entrerà dalla panchina. Dovrà essere il leader della second unit. È ottimo che sia tornato in campo, non aveva preso parte alla prima partita di preseason e aveva perso alcune sessioni di allenamento. Si vedono i suoi miglioramenti in quel ruolo.”

Brooklyn inizierà la propria stagione il 23 dicembre contro i Golden State Warriors. Ci sono molte aspettative sui Nets. La squadra, se le stelle rimarranno in salute, potrà puntare in alto e in una serie a sette gare potrebbe succedere di tutto.

