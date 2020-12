NBA League Pass, tutte le novità

NBA Digital ha sviluppato per i milioni di appassionati NBA a livello globale una nuova versione di NBA League Pass per poter vedere le partite in streaming nella stagione che sta per cominciare.

In vista della nuova annata e sulla scia del successo riscontrato dopo la ripartenza in estate, sono state apportate diverse modifiche per poter migliorare ulteriormente l’applicazione. Di seguito le nuove funzionalità e migliorie che riguardano NBA League Pass, NBA Tv e l’app NBA.

Nuovi overlays interattivi : modalità d’interazione che intrattengono i fan con quiz, statistiche e curiosità sulle partite;

: modalità d’interazione che intrattengono i fan con quiz, statistiche e curiosità sulle partite; Partite disponibili offline : da questa stagione, gli abbonati a NBA League Pass potranno scaricare temporaneamente sui propri dispositivi le partite d’interesse per fruire della visione dei contenuti in modalità offline;

: da questa stagione, gli abbonati a NBA League Pass potranno scaricare temporaneamente sui propri dispositivi le partite d’interesse per fruire della visione dei contenuti in modalità offline; Alternative Streams: grazie a NBABet Stream, i fan negli Stati Uniti avranno l’opportunità di guardare trasmissioni incentrate sulle scommesse durante alcune partite selezionate sull’app di League Pass e NBA TV. Inoltre, potranno ricevere il parere di diversi esperti del settore;

grazie a NBABet Stream, i fan negli Stati Uniti avranno l’opportunità di guardare trasmissioni incentrate sulle scommesse durante alcune partite selezionate sull’app di League Pass e NBA TV. Inoltre, potranno ricevere il parere di diversi esperti del settore; Influencer Stream: influencer selezionati e addetti media come Nate Duncan e Danny Leroux coinvolgeranno i fan sui social media durante le partite settimanali;

influencer selezionati e addetti media come Nate Duncan e Danny Leroux coinvolgeranno i fan sui social media durante le partite settimanali; Audio Alternativo: da questo momento i fan avranno accesso anche ad opzioni estese per quanto riguarda le lingue di telecronaca, tra cui il portoghese e il coreano.

da questo momento i fan avranno accesso anche ad opzioni estese per quanto riguarda le lingue di telecronaca, tra cui il portoghese e il coreano. Condensed Games: nuove partite disponibili su NBA League Pass con una maggiore attenzione riservata ai momenti salienti del gioco.

NBA League Pass, si legge in chiusura del comunicato diffuso dalla lega, offrirà più di 800 partite live in streaming, una programmazione originale e video on-demand sempre fruibili sulla piattaforma. L’abbonamento Premium costa 199,99 euro l’anno, mentre l’opzione Team Pass costa 89,99 euro l’anno.

La stagione prenderà ufficialmente il via il 22 dicembre: i Golden State Warriors sfideranno i Brooklyn Nets, mentre i campioni in carica dei Los Angeles Lakers saranno di scena nel primo derby stagionale contro i Clippers.

