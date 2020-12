NBA, Rajon Rondo spiega cosa ha imparato giocando con LeBron James

Nonostante passino gli anni, l’impatto di Rajon Rondo su qualsiasi roster NBA è inappuntabile. La sua esperienza e capacità di coinvolgere e migliorare i compagni hanno aiutato tante franchigie, portando due di queste sino alla vittoria del titolo NBA (i Celtics nel 2008 ed i Lakers nel 2020).

Nelle scorse ore, la guardia, attualmente di proprietà degli Atlanta Hawks, ha confessato alla redazione di “All the Smoke” che cosa abbia voluto dire giocare con uno dei più forti giocatori della storia del gioco, LeBron James:

“Esperienza impareggiabile. Si impara sempre stando vicino ad un uomo del suo calibro, sia che ci si trovi sul campo, sia che ci stia trasferendo in aereo. Durante gli allenamenti guardavo i movimenti del suo corpo e le decisioni della sua mente, così da essere veramente pronto ad affiancarlo in partita. Un giocatore che ha dominato la NBA per 17 stagioni non può che aiutarti a crescere sotto qualsiasi aspetto. Ho giocato con grandi profili in passato, direi una decina di Hall-of-famer presenti e futuri, ma nessuno di questi si è mai vagamente avvicinato alla stratosfera in cui gravita LeBron James. E’ stato un onore trascorrere l’ultimo biennio sportivo al suo fianco.”