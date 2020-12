NBA, Bismack Biyombo è pronto ad essere il mentore di LaMelo Ball

La nuova point guard di Charlotte ha trovato una guida in questi suoi primi passi nel mondo NBA, un mentore che non tutti si sarebbero aspettati: è infatti Bismack Biyombo che più di tutti all’interno della franchigia della Nord Carolina si è adoperato per far sentire il giovane LaMelo Ball a suo agio. E anche coach Borrego se n’è accorto.

“Mi piace la complicità che vedo tra loro. è importantissimo per lui e la sua crescita sentirsi in sintonia coi compagni e lo staff, e Bismack più di tutti si è dimostrato ben felice di fargli da mentore e aiutarlo in questi primi momenti”

Biyombo, da quasi 10 anni nella lega, non è mai stato un giocatore al centro del successo delle squadre in cui ha militato (Charlotte, Toronto e Orlando), ma si è sempre distinto come un professionista esemplare.

“Penso di potergli essere d’aiuto perché anch’io come lui sono arrivato in NBA da giovanissimo. LaMelo è intelligente e fa un sacco di domande, come tutti i rookie d’altronde”

Nonostante possa sembrare un coppia curiosa, il centro congolese sa bene qual è il suo ruolo all’interno della franchigia ed è ben disposto a ricoprire il ruolo di mentore per i giovani Hornets, LaMelo Ball su tutti.

Il più giovane della famiglia Ball, dopo l’esordio da 0 punti contro i Toronto Raptors, ha fatto registrare una prestazione da 12 punti, 3 rimbalzi e 2 assist nella secondo uscita di questa NBA preseason. E nonostante le percentuali al tiro siano ancora da migliorare (3/15 in totale nei due incontri), sembra aver preso la strada giusta per cominciare al meglio la stagione. Che sia merito degli insegnamenti di Bismack Biyombo?

