NBA, LeBron James e Anthony Davis pronti al debutto in preseason

A poche settimane dall’anello conquistato ad ottobre, LeBron James e Anthony Davis torneranno a calpestare il parquet dello Staples Center. A riportarlo è Dave McMenamin di ESPN, a seguito delle dichiarazione rilasciate da coach Frank Vogel durante una videocall coi reporter.

“Ho intenzione di far giocare AD e LeBron almeno per qualche minuto nel primo tempo, giusto per farli sudare un po'”

Si tratterà infatti del debutto in questa preseason NBA per le due stelle gialloviola, dopo aver saltato per riposo le prime due partite di questa preseason NBA, entrambe disputate contro i cugini Los Angeles Clippers.

LeBron James e Anthony Davis sono stati strumentali per la vittoria dell’anello alle Finals NBA di sole sette settimane fa, e il coach losangelino è ben conscio di quanto sia importante che i suoi due All-Star arrivino all’opening night del 22 dicembre al pieno delle loro energie.

“Voglio vederli in campo per fargli prendere il ritmo giusto. è importante che comincino a trovare la giusta intesa coi nuovi compagni […] sappiamo bene che questa è stata l’offseason più breve della storia, stiamo allenandoci ogni giorno coi giusti carichi di lavoro, anche stanotte saremo molto cauti”

Va infatti ricordato che LeBron James spegnerà tra pochi giorni le sue 36 candeline, e dopo una stagione senza precedenti terminata solo ad ottobre lo staff di Vogel sa bene quanto sarà importante non affaticarlo.

I Los Angeles Lakers apriranno la stagione NBA il 22 dicembre ancora una volta contro i Clippers, prima di affrontare i Dallas Mavericks di Luka Doncic e compagni la notte di Natale.

Il debutto in preseason invece avverrà stanotte contro i Phoenix Suns del nuovo big three Chris Paul, Devin Booker e DeAndre Ayton, interessante sfida per testarsi contro una squadra giovane ma dalle grandi ambizioni dopo l’acquisizione via trade dell’ex playmaker di OKC e Houston.

