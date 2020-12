NBA, risultati Preseason: bene Mavs e Warriors, 25 punti per Giannis!

Continuano le partite di Preseason NBA in preparazione della prossima stagione che partirà il 22 dicembre. Nella notte italiana sono tornati sul parquet anche i Golden State Warriors per la prima volta dallo scorso 10 marzo, portandosi a casa la vittoria contro i Nuggets di Jokic. Sono tornati in campo anche i Milwaukee Bucks, una delle delusione dell’ultima stagione ma pronti a redimersi e far cambiare idea ai propri detrattori.

Toronto Raptors 111-100 Charlotte Hornets

La prima sfida della notte di Preseason era tra i Toronto (o Tampa) Raptors e gli Hornets. La sfida era particolarmente interessante per l’esordio di LaMelo Ball nella lega. Anche se non si trattava ancora di una partita ufficiale di regular season, era comunque intrigante vedere come si sarebbe comportato il fratello di Lonzo e LiAngelo. Nel complesso, non troppo bene. Non è partito titolare, ed è rimasto in campo per soli 16 minuti senza segnare nessun punto e tirando 0/5 dal campo. Ha però raccolto 10 rimbalzi e servito 4 assist, di cui alcuni di pregevole fattura. Gordon Hayward segna 11 punti nell’esordio in maglia Hornets, mentre dall’altra parte Matt Thomas guida i Raptors in punti segnati con 16, finendo la serata con un 4/7 dall’arco dei tre punti.

Indiana Pacers 104-107 Cleveland Cavaliers

Alla prima partita dopo quasi un anno, i Cleveland Cavaliers raccolgono la vittoria contro i rivali della Central Division. Lead scorer della partita Cedi Osman, che nei suoi 22 minuti sul parquet mette a referto 23 punti, arrivati tirando 6/11 dal campo e 3/6 da tre punti. Il rookie Isaac Okoro rimane sul parquet per 33 minuti, nei quali segna 18 punti e ha un plus minus di +18. Indiana paga una percentuale del 42,5% di tiro dal campo, molto minore rispetto al 49,4% accumulato dagli avversari. A guidare i Pacers ci pensa la coppia Sabonis – Brogdon con 32 punti complessivi nel minutaggio ridotto con cui hanno giocato.

Oklahoma City Thunder 121-108 San Antonio Spurs

Nello scontro tra due dei probabili fanalini di coda della NBA Western Conference del prossimo anno hanno la meglio i Thunder, che riescono a battere gli avversari con un netto distacco grazie alle migliori percentuali al tiro. OKC conclude la serata con un 48,9% dal campo e uno straordinario 54,8% da tre punti, facendo molto meglio della compagine texana. Brillano i due rookie in uscita dalla panchina, Aleksej Pokusevski (14 punti e 8 rimbalzi) e il secondo giro Theo Maledon (20 punti con il 50% dal campo). Per gli Spurs, partite deludenti della coppia Aldridge – DeRozan, mentre Patty Mills ne mette 24 con un 9/16 dal campo partendo dalla panchina.

Dallas Mavericks 112-102 Milwaukee Bucks

Nel main event della seconda giornata di Preseason NBA, ad avere la meglio sono i Mavs, che riescono a gestire un vantaggio massimo di 20 punti e portarsi a casa una vittoria segna significato ma che può comunque dare morale alla squadra. Con un Doncic in minutaggio limitato, e un Porzingis che non scende nemmeno in campo per l’operazione al ginocchio destro, a Dallas riesce un’ottima prestazione corale. Tra i Bucks Giannis Antetokounmpo è infermabile anche nel pre-stagione, con una doppia doppia (25 punti + 10 rimbalzi) messa a referto. All’esordio a Milwaukee un Jrue Holiday ancora non prontissimo tira un 2/7 dal campo, mentre Middleton segna 18 punti.