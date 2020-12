NBA, Tyronn Lue: “Serge Ibaka partirà titolare, non Ivica Zubac”

I Los Angeles Clippers hanno iniziato la preseason 2020-2021 venerdì, perdendo 81 a 87 contro i Los Angeles Lakers, nel primo di molti derby cittadini in programma quest’anno.

Il livello delle giocate ha rispecchiato la preparazione fisica ancora in divenire, poiché entrambe le squadre hanno tirato complessivamente con il 35.7 % e hanno perso ben 42 palloni.

I Clippers hanno tentato alcuni esperimenti in vista della stagione, provando ben 18 giocatori su 20 di quelli a roster.

Al termine della partita Tyronne Lue si è lasciato andare a qualche considerazione:

“Penso che Serge Ibaka potrebbe essere il titolare. Ivica Zubac lo è stato per gli ultimi due anni, facendo un ottimo lavoro. ora come ora però proveremo con Serge, e vedremo tale scelta dove ci porterà.”

Nella precedente esperienza ai Cavaliers Tyronn Lue ha puntato molto sul tiro e sulle spaziature e Ibaka, piuttosto che Zubac, favorisce quel tipo di gioco.

Con Ibaka come centro i Clippers possono mettere in campo un quintetto titolare con tiratori da tre in ogni posizione e, sebbene Ibaka non protegga più il ferro come qualche anno fa, è comunque vicino ai livelli di Zubac.

Quest’ultimo potrebbe inoltre migliorare la scarsa efficienza difensiva del trio in uscita dalla panchina formato da Reggie Jackson, Lou Williams e Luke Kennard.

