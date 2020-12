NBA, Giannis Antetokounmpo vuole vincere: “Non gli interessa New York o LA”

Siamo ormai alle porte della prossima stagione NBA, tuttavia ci sono ancora dei grossi affari in sospeso nella Lega. Il più importante è quello legato a Giannis Antetokounmpo. Il due volte MVP, allo stato attuale, non ha ancora deciso di firmare il rinnovo. Tutti gli occhi del mondo NBA sono necessariamente puntati su di lui.

Alcuni rumors dicono che il greco sia vicino al rinnovo coi Bucks, ma il tempo passa e il greco pubblicamente non ha fatto ancora capire le sue reali intenzioni. Adrian Wojnarowski, giornalista di ESPN, durante il suo ultimo podcast, ha parlato chiaro definendo le priorità dell’attuale MVP della lega:

“So questo di Giannis Antetokounmpo: la sua decisione non si basa sull’essere in una squadra con un grande mercato o una città come New York o Los Angeles o qualsiasi altra. È sicuramente una persona molto leale. Credo che ami la comunità di Milwaukee e penso anche che adori la franchigia. Ma lui vuole vincere. Questo gli interessa. Se ci sarà potenziale per vincere, allora rimarrà.”