NBA, Toronto Raptors: Kyle Lowry non giocherà la partita di preseason contro gli Hornets

Toronto sarà senza Kyle Lowry per le due partite prestagionali contro gli Charlotte Hornets, come ha annunciato con un comunicato il team canadese:

“A Kyle Lowry è stato concesso il permesso di rimanere a Tampa e non viaggiare con la squadra fino a Charlotte per le nostre due partite di preseason contro gli Hornets.”

La ragione della sua assenza non è stata spiegata ma Michael Grange, di Sportsnet, ha riferito che si tratta di motivi personali.

Come detto Toronto inizierà la propria preseason sabato, per poi giocare lunedì, sempre contro la squadra di Michael Jordan. Il 18 Dicembre la compagine canadese fronteggerà i Miami Heat, come ultimo match prima dell’esordio stagionale, che avverrà il 23 dicembre contro i New Orleans Pelicans.

Non filtrano quindi notizie certe circa l’assenza del playmaker in maglia Raptors, anche se non dovrebbero esserci dubbi sulla sua presenza per la prima partita di regular season.

