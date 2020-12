NBA, LeBron James elogia Talen Horton-Tucker: “Questo ragazzo è decisamente speciale”

I Los Angeles Lakers sono tornati a disputare una partita allo Staples Center che ormai mancava dall’inizio dello scorso marzo. Data l’assenza delle due star delle squadra, ovvero LeBron James ed Anthony Davis, l’occasione è stata utile per alcuni giovani di mettersi in mostra.

Uno di questi è sicuramente Talen Horton-Tucker. Il giocatore, scelto al secondo giro del Draft NBA 2019, ha disputato la maggior parte della scorsa stagione con i South Bay Lakers, squadra di G-League.

Horton-Tucker ha terminato la partita contro i Clippers con ben 19 punti messi a referto, con l’aggiunta di 9 rimbalzi, 4 assist e tre palle rubate in 37 minuti di gioco. Dopo la partita, LeBron James ha twittato, affermando che il futuro del giovane ragazzo sarà radioso.

Telling you right now! This kid is flat out SPECIAL! Mark my words https://t.co/KOYtlFxNVV

— LeBron James (@KingJames) December 12, 2020