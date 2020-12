NBA, Antetokounmpo e Chris Paul saranno in un film su Disney+

Giannis Antetkounmpo e Chris Paul saranno protagonisti di due film su Disney+ ispirati alle loro vite. La Disney ha fatto questo annuncio durante una presentazione virtuale nella giornata di ieri.

Just announced: three new Original Movies inspired by the real-life stories of Chris Paul (@CP3), Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34), and @KeanonLowe, coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/dEzbhNmLkX — Disney (@Disney) December 10, 2020

Ad Ottobre, Antetokounmpo aveva rilasciato qualche indizio sui social, quando disse che stava cercando dei ragazzi per interpretare se stesso e suo fratello a quell’età. Giannis in particolare ha specificato che gli attori in questione avrebbero dovuto avere esperienza nella pallacanestro e ovviamente, ricordare l’aspetto del greco.

Per il resto, si sa poco del film che riguarderà il due volte MVP. Il cast ha spiegato che la trama dovrebbe riguardare la storia dei due fratelli Antetokounmpo, e in particolare il passaggio dalla Grecia all’NBA.

Giannis ha iniziato a giocare in Grecia a 13 anni, per poi essere scelto dai Milwaukee Bucks nel Draft del 2013. Dopo tre stagioni, c’è stata l’esplosione che lo ha portato gradualmente a stabilirsi nell’olimpo dei migliori giocatori della lega.

Riguardo il film di Chris Paul, si sa ancora a meno, e CP3 non ha ancora rilasciato alcun dettaglio sui suoi social che potrebbero riguardare la pellicola.

Per ultimo, Disney+ ha intenzione di dedicare una storia anche al coach UCLA, Keanon Lowe. Nonostante sia meno famoso di due giocatori, probabilmente non lo è la sua storia. Lowe nel 2019, ha disarmato un suo studente in possesso di un fucile a scuola, mentre lavorava alla Parkrose High School, a Portland.

Dopo aver passato diversi anni a fare da analista, Keanon Lowe si è prima unito al coaching staff NFL di Chip Kelly, spostandosi al liceo, prima di raggiungerlo ancora una volta ad UCLA.

