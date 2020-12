NBA, Kevin Durant sullo stile di gioco Nets: “Pronto a giocare in qualsiasi posizione”

Kevin Durant è sicuramente uno dei giocatori più impazienti di ricominciare la stagione NBA. Al ritorno sul parquet dopo la rottura del tendine d’Achille avvenuta durante le Finals 2019, KD dovrà dimostrare di essere ancora una superstar, ora al fianco di Kyrie Irving e dei Brooklyn Nets.

Durant non è però l’unico a dover dimostrare qualcosa: anche il nuovo head coach Steve Nash, alla prima esperienza in panchina, avrà la grande responsabilità di guidare una vera contender, in una Eastern Conference piena di insidie.

Nash non sembra però preoccupato di innovare l’ambiente e provare nuove cose. In un’intervista ad ESPN, infatti, KD ha sottolineato l’approccio creativo dell’allenatore, per niente spaventato di giocare un basket positionless:

“Penso che il coach mi userà in molti modi diversi, anche come centro o ala grande small-ball a volte. Ma mi farà anche gestire la palla, quindi dovrò essere pronto a giocare in qualsiasi posizione. Insomma, l’allenatore mi schiererà dove vuole e vedrà come rispondo sul campo.”

Parlando della propria condizione fisica, l’MVP 2013-14 ha preferito volare basso, affermando di aspettare delle gare ufficiali per proclamarsi definitivamente in salute.

In un’ultima domanda sulla competitività del roster, KD è sembrato convinto dei suoi compagni:

“Abbiamo dei campioni NBA in questo team. Abbiamo dei giocatori che hanno partecipato a delle cavalcate nei Playoff, che hanno giocato gare 7; è sempre importante avere così tanta esperienza all’interno di un gruppo. Vedremo cosa saremo in grado di fare partendo da questo.”

Con la regular season ormai alle porte, non vediamo l’ora di poter vedere Durant in azione.

