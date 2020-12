NBA, Trae Young lancia le sue “1” in collaborazione con Adidas

La stella degli Atlanta Hawks, Trae Young, ha appena annunciato la sua scarpa personalizzata in collaborazione con Adidas, in arrivo il prossimo anno.

Dopo due anni di fuoco in NBA, prima da rookie, e poi la stagione da sophomore che lo ha portato ad essere uno dei migliori realizzatori della lega e titolare dell’All-Star Game, Ice Trae è diventato una vera e propria stella.

Tra i preferiti del pubblico, e dei fan più giovani, non è passato molto tempo prima che un grande brand come Adidas decidesse di prenderlo sotto la sua etichetta. Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio della sua prima scarpa personalizzata, la Trae Young 1, accompagnata da un rinnovo pluriennale del giocatore con Adidas. E la notizia non ha lasciato il giocatore impassibile.

Can’t nobody tell me Dreams don’t come true.. 👀🙏🏽💯 — Trae Young (@TheTraeYoung) December 9, 2020

Il giocatore ha raccontato di essere parecchio eccitato all’idea, e che programma di essere piuttosto coinvolto all’interno del processo creativo che porterà alla nascita delle scarpe. In questo modo, Trae Young entrerà a far parte del ristretto club di superstar Adidas, con una propria scarpa in NBA, assieme a James Harden, Damian Lillard, Donovan Mitchell e Derrick Rose.

Tutta la lega si aspetta parecchio da Young e dagli Atlanta Hawks, dopo una campagna acquisti parecchio movimentata, che ha portato la squadra a essere designata come una delle maggiori sorprese della lega. Un salto di qualità è d’obbligo, per un giocatore che ha mostrato già qualità eccezionali, ma che dovrebbe migliorare il suo gioco difensivo.

Il play di Atlanta ha comunque finito la stagione con 29.6 punti e 9.3 assist a partita al suo secondo, finendo nella top 4 sia dei realizzatori che degli assistman. Numeri destinati solo a migliorare.

