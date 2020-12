NBA, Kelly Oubre ha già conquistato il favore di Curry

Non è servito troppo tempo prima che Kelly Oubre Jr. vincesse il favore dei suoi compagni e del coach. Il più sorpreso dalle capacità del giocatore è la stella dei Golden State Warriors, Steph Curry.

I due non avevano mai giocato assieme prima d’ora, e sono bastati solo tre allenamenti per convincere uno tra i giocatori più importanti dell’ultimo decennio NBA. Curry ha parlato al programma “95.7 The Game’s Damon, Ratto & Kolsky” durante la giornata di ieri, spiegando come Kelly Oubre abbia davvero stupito tutti.

“È affamato ragazzi. È ancora giovane, ha 25 anni e guardando la sua esperienza negli ultimi due anni con i Phoenix Suns, e essere spedito qua e là durante la scorsa offseason, lo ha reso ancora più affamato.” “Ha un’energia incredibile, atletismo da vendere e sorprenderà parecchie persone con il suo gioco palla in mano. Difensivamente, costituirà un bel gruppo assieme ad Andrew Wiggins, Draymond e James Wiseman.”

I Warriors saranno la terza squadra per Kelly Oubre Jr. e il definitivo salto di qualità al quale è chiamato il giocatore. Nel 2018 i Washington Wizards lo mandarono a Phoenix, dove ha disputato la migliore stagione dall’ingresso in NBA. Poi un passaggio ad OKC nello scambio che riguardava Chris Paul e l’arrivo a San Francisco.

Oubre avrà una grandissima chance ora, ancora di più ora che Klay Thompson sarà assente per l’intera stagione. Le caratteristiche sono ovviamente diverse, e nessun giocatore nella lega può essere comparato a Thompson per caratteristiche, ma avere il favore di Curry è già un ottimo punto di partenza.

“È in una posizione in cui potrà far vedere a tutti quanto vale, c’è molto da imparare, e lo si impara assieme. Impariamo a giocare assieme, gli schemi e tutte queste cose. È davvero propositivo e questo fa bene alla squadra e all’energia di tutti.”

