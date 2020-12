Continua la storia d’amore tra i Denver Nuggets e Monte Morris: il giocatore, infatti, ha firmato un triennale da 27 milioni di dollari. Con questa estensione, Morris sarà un giocatore dei Nuggets fino al 2024, come ha confermato il suo agente Ron Shade a ESPN.

Dopo quattro anni come giocatore dell’Iowa State, Monte Morris è stato la 51esima scelta del Draft 2017: dopo tanta G League, negli ultimi anni Morris è entrato a pieno regime nelle rotazioni di Denver.

ESPN story on G Monte Morris reaching agreement on a three-year, $27M extension with the Denver Nuggets: https://t.co/R64MTU4b00 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 8, 2020

Nella stagione 2019/20 Morris ha giocato 73 partite, registrando una media di 9.0 punti, 3.5 assist e 1.9 rimbalzi: ottimo il suo contributo alla squadra, arrivato più volte dalla panchina entrando al posto di Jamal Murray o Gary Harris. Una stagione che gli è valsa il rinnovo di contratto.

Una grande mossa di mercato da parte del presidente delle basket operations di Denver Tim Connelly e di coach Malone: Monte Morris, infatti, sarebbe diventato un free agent senza restrizioni a partire dalla prossima estate.

Un accordo voluto fortemente anche dallo stesso Morris, come aveva detto in un’intervista di novembre a Mike Singer del Denver Post e come confermano i suoi post sul suo profilo di Twitter:

So grateful for this opportunity 🙏🏾🔒 https://t.co/wnre4joOn8 — Monte Morris (@BigGameTae) December 8, 2020

Nella scorsa stagione i Nuggets sono arrivati fino alle finali di Conference, cosa che non accadeva dalla stagione 2008/09: dopo aver battuto Utah e i Clippers in semifinale, devono arrendersi ai Los Angeles Lakers.

Monte Morris e compagni giocheranno la prima partita della stagione 2020/21 contro i Sacramento Kings: il 24 dicembre, dunque, i Denver Nuggets ripartiranno desiderosi di ripetere (e magari migliorare) la passata stagione.

