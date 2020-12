NBA, Rockets in bilico: “L’assenza di Harden si sente”

Gli Houston Rockets stanno cominciando a sentire gli effetti negativi dell’assenza di James Harden agli allenamenti. Il giocatore dopo aver saltato la settimana scorsa, anche ieri non si è presentato in palestra in rispetto delle norme anti contagio. Infatti, il giocatore è stato visto ad una festa ad Atlanta, alla quale erano presenti molte persone non munite di mascherina.

Incerta anche la data del suo possibile rientro. Alla domanda sul suo teorico ritorno ai centri di allenamento, il nuovo allenatore Stephen Silas ha dichiarato a Kelly Iko, di The Athletic:

“Non c’è un calendario, per il ritorno di Harden al momento la situazione è ferma. Il punto è che lui non è qui, chiaramente ha un motivo, per questo sta a lui parlarne e rispondere a queste domande”.

Chiaramente la situazione comincia a farsi sempre più complicata, anche se la dirigenza non ha espresso ancora la volontà di sanzionare il giocatore. Ultimamente Harden ha più volte mostrato il suo malcontento nella franchigia, dopo anni passati dalla dirigenza a cercare gli asset utili per raggiungere il titolo, il 31enne si è stancato dei progetti e dei contratti a grossissime cifre dei Rockets, così proposti per cercare di mantenerlo nel team. Per questo motivo Harden ha presentato poche settimane fa la richiesta di essere scambiato ai Brooklyn Nets, anche se con ogni probabilità la trade non sarà conclusa.

Il mese scorso, l’MVP del 2018 ha rifiutato un’estensione contrattuale per due anni offerta dalla dirigenza Rockets, il che gli avrebbe permesso di guadagnare oltre 50 milioni di dollari all’anno. Nonostante ciò, Harden guadagnerà comunque oltre $ 85 milioni durante le prossime due stagioni in rispetto dei termini sul attuale contratto.

Al momento il rientro del giocatore non è definito e i dubbi sulla prossima stagione sono sempre più grandi. Se il giocatore dovesse rimanere nella franchigia, potrà comunque liberarsi del suo attuale contratto grazie ad un’opzione giocatore da $ 47,3 milioni per la stagione 2022-23.

