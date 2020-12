Circa una settimana fa Michael Kidd-Gilchrist diventava un nuovo giocatore dei New York Knicks: contratto di un anno per l’ex giocatore di Charlotte e Dallas. Kidd-Gilchrist ha detto subito ‘sì’ all’offerta dei Knicks per un motivo: Al Harrington.

Come spiega durante il media day, Al Harrington è uno dei suoi giocatori preferiti: giocatore dei Knicks dal 2008 al 2010, Harrington ha giocato 140 partite con una media di 19.2 punti, 2.1 assist e 7.2 rimbalzi.

Oltre al desiderio di ripercorrere le orme di uno dei suoi idoli, Michael Kidd-Gilchrist afferma di essere anche un tifoso dei Knicks:

“Qui mi sento a casa: sono sempre stato un tifoso dei Knicks, desideravo giocare qui. Inoltre uno dei miei giocatori preferiti è Al Harrington, oltre ad Andre Iguodala. Sono felice di essere a casa”

"Al Harrington is one of my favorite players" Michael Kidd-Gilchrist explains why he signed with the Knicks pic.twitter.com/8GF8626Mqv — Knicks Videos (@sny_knicks) December 7, 2020

Nella scorsa stagione, Kidd-Gilchrist ha giocato la prima parte a Dallas, dove è sceso sul parquet per 13 volte prima di trasferirsi a Charlotte, dove ha collezionato 12 presenze condite da una media di 4.0 punti, 0.8 assist e 2.9 rimbalzi.

I New York Knicks, oltre a Michael Kidd-Gilchrist, in questa sessione di mercato hanno preso Austin Rivers, Alec Burks, Nerlens Noel ed Elfrid Payton, oltre ad aver preso come nuovo allenatore Tim Thibodeanu.

La squadra della ‘Grande Mela’ giocherà la sua prima partita della nuova stagione il 24 dicembre contro gli Indiana Pacers.

