NBA, Houston Rockets: coach Silas rispedisce al mittente una domanda su James Harden

James Harden pare non trovarsi sulla stessa frequenza d’onda dei propri compagni. Houston sta imbastendo una vera e propria rivoluzione che dallo small ball proposto l’anno scorso con D’Antoni, porterà la squadra ad un gioco più tradizionale, frutto dell’aggiunta nel roster di un lungo come DeMarcus Cousins.

A tutto ciò va sommato lo scambio che ha visto Russell Westbrook andare ai Wizards e John Wall fare il percorso opposto. A quanto pare, però, ciò non è ancora sufficiente a convincere la stella dei Rockets.

Domenica il giocatore in maglia numero tredici non si è allenato con la squadra, in accordo con i protocolli Covid-19, anche se era previsto un suo arrivo per un allenamento individuale. In sua assenza, è stato chiesto all’allenatore della franchigia texana l’opinione di James Harden circa la trade sopracitata:

“Questa è una domanda che dovrete sottoporre a lui quando sarà qui!”

Visti i malumori della stella dei Rockets, non certo nascosti nelle ultime settimane, la situazione non pare delle più tranquilla e, vista la volontà di essere ceduto più volte ribadita dalla guardia di Los Angeles, non sarà facile per Houston risolvere tale situazione.

