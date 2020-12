NBA, Lonzo Ball: “La mancanza di Holiday? Non cambieremo tanto con Bledsoe”

Uno dei primi scambi che ha animato la offseason è stato quello avvenuto fra i Milwaukee Bucks ed i New Orleans Pelicans. I Bucks hanno di fatto ricevuto Jrue Holiday in cambio di Eric Bledsoe, George Hill e tre scelte future al Draft. Lonzo Ball, playmaker dei Pelicans, ha detto che dopo l’addio di Holiday non cambieranno tante cose a New Orleans. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a USA Today:

“Penso che non cambierà molto rispetto a prima. Penso che con Eric saremo uno dei backcourt più veloci della Lega e questo è sicuramente qualcosa di positivo. Ci aiuterà molto in transizione: Bledsoe è un maestro in questo e segna con facilità anche in area”.

Successivamente, Lonzo Ball, si è soffermato sulle qualità di difensore di Bledsoe:

“La sua mentalità ci aiuterà. È anche un grande atleta. È molto veloce e forte e sa muoversi bene sul campo. Tutte queste qualità lo rendono un grande difensore”.

I Pelicans avranno tutti i riflettori puntanti su di loro dopo gli arrivi in città di giocatori che vanno a completare un roster che possiede talento. E Zion, questa volta, ci sarà fin dall’inizio.

