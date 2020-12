NBA, Ibaka: “Kawhi mi ha convinto con un solo messaggio”

I Los Angeles Clippers, dopo la cocente uscita ai playoff contro i Denver Nuggets, sono entrati in offseason con parecchi dubbi, e molte cose da sistemare. A quanto pare, Kawhi Leonard ha facilitato il tutto.

Serge Ibaka ha parlato davanti ai giornalisti, svelando i retroscena che lo hanno convinto a vestire la casacca Clippers. L’ex compagno di Leonard a Toronto, ha firmato un biennale da 19 milioni, e “The Klaw” è stato fondamentale nel processo di acquisizione del lungo.

