NBA, LeBron James: “Volevo Doncic come prima firma del “Team LeBron””

LeBron James avrebbe voluto fare squadra con Luka Doncic alla Nike, prima che la stella dei Dallas Mavericks firmasse per Jordan. LeBron è stata ospite dell’ultimo episodio del Road Trippin’ Podcast, dove ha discusso della questione. La stella dei Los Angeles Lakers ha parlato del suo desiderio di aggiungere Doncic al “Team LeBron”. Ecco le sue parole:

“Quando Luka era nel bel mezzo delle sue trattative contrattuali con la Nike, ad un certo punto l’ho visto indossare cose della Jordan, ha iniziato a indossare altre marche. Volevo iniziare con “Team LeBron” e con Luka come mia prima firma. Questo era quello che volevo e non credevo che i miei ragazzi alla Nike fossero pronti a tutto questo. Ovviamente non lo erano, anche perché è finito per andare alla Jordan. Non so nemmeno se Luka ne fosse a conoscenza, ma adesso lo sa. Volevo Luka come prima firma di “Team LeBron”, ma non è successo. E’ rimasto sotto lo stesso ombrello della Nike, ma speravo venisse a “Team LeBron”. Ecco quanto credevo in lui. Sento che mi tormenterà per un po’, ma volevo fosse il mio uomo.”