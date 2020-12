NBA, Curry dice la sua su Wiseman: “Può aiutarci molto”

La stella dei Golden State Warriors, Stephen Curry, è piuttosto sicura che la nuova aggiunta dal draft, James Wiseman, possa avere un forte impatto per la sua squadra da subito.

Curry ha parlato nella scorsa serata in videoconference con diversi giornali, spiegando qual è la sua visione riguardo la prossima stagione e gli obiettivi nel mirino della squadra allenata da Kerr.

“Ovviamente, è una seconda scelta al draft e le aspettative sono altissime. Se si pensa agli anni scorsi, da quelle scelte sono quasi sempre arrivati giocatori in grado di fare la differenza. Ma sono sicuro che il suo contributo sarà molto importante, e allo stesso tempo, credo che noi come squadra, potremmo aiutarlo a sbloccarsi nella lega, per diventare una squadra migliore.”

Gli Warriors sono un ottimo ambiente in cui crescere, nonostante le pressioni che arrivino in una squadra capace di dominare la lega negli ultimi anni. La presenza in squadra di veterani All-Star come Curry e Draymond Green, sarà fondamentale non solo per Wiseman, ma anche per creare la giusta alchimia con Wiggins e Kelly Oubre.

“È fondamentale per lui non rimanere intrappolato nella pressione e nelle aspettative che la gente ha su di lui. Quest’anno sarà unico nel suo genere. Lui stesso ha giocato solamente tre partite al college, non ci sarà una vera preseason, e non ci sarà quell’esperienza data dai training camp, quindi dovrà imparare tutto e dovrà farlo in fretta. Fortunatamente ha la fiducia nostra e dello staff, e questo si traduce in opportunità di andare subito a competere e aiutarci a vincere partite.”

Sentimenti condivisi anche un paio di giorni fa dall’allenatore Steve Kerr, il quale ha dichiarato che l’unico tassello in dubbio nel quintetto titolare è proprio Wiseman. Allo stesso tempo però, il giocatore avrà parecchie chance di prendersi il ruolo di centro, mai veramente occupato negli Warriors.

