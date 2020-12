Luka Doncic pronto ad una nuova stagione NBA: “Vorrei vincere il titolo”

Durante la media availability di oggi, Luka Doncic ha fatto la sua apparizione di fronte ai giornalisti pronti ad accoglierlo a suon di domande. I Dallas Mavericks tornano oggi ufficialmente al lavoro con l’avvio del training camp che prevede una settimana di lavori individuali per poi passare, nella prossima, ad allenamenti di gruppo. Lo sloveno, durante la Zoom call, ha quindi parlato delle attese riguardo la nuova stagione e il comportamento della franchigia durante l’offseason.

Queste le sue parole raccolte da Sky Sport:

“Abbiamo preso dei grandi giocatori in questa offseason, abbiamo migliorato la squadra. I nuovi innesti possono aiutare in un bel po’ di modi.”

“L’obiettivo è sempre quello di migliorare, non ho mai nascosto il fatto che voglia vincere prima o poi un titolo NBA. La chiave sarà condividere più tempo possibile insieme ed evitare il contagio da COVID-19. Quale è il mio giudizio sulla postseason? Non positivo perché non abbiamo vinto. Ho imparato tanto, non solo io ma tutta la squadra. Possiamo usare quell’esperienza per fare meglio quest’anno. Abbiamo commesso errori di giovinezza, ma quest’anno le cose andranno decisamente meglio. Ne sono convinto. Sono felice dei rookie che sono arrivati in squadra, possono fare molto bene.”