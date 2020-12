Zach LaVine è atteso ad un nuova crescita. Il giocatore più chiacchierato di questi Chicago Bulls, nella giornata di oggi ha parlato di fronte ai giornalisti riguardo la situazione della squadra e quella personale. Lui, come tanti altri, è stato al centro di numerose voci di mercato. Un report di SNY.com segnalava un forte interesse di New York Knicks e Brooklyn Nets sul giocatore. Mettere in piedi una trade con i Bulls, però, non è facile e per ora ogni tentativo da parte delle newyorchesi è andato a vuoto. Chicago non vuole di certo privarsi della sua stella.

Alla domanda riguardante ogni rumors di mercato NBA, Zach ha risposto in questo modo:

“Ormai ho capito come funziona qui in NBA: chiunque può essere scambiato in qualsiasi squadra e chiunque può andare ovunque proprio come gli infortuni possono capitare a tutti. Finché sarò in questa squadra, continuerò a dare il mio contributo e cercherò di essere un leader e mostrare che tipo di ragazzo sono e qual è il mio valore. Se deve succedere qualcosa, succederà, lo capisco. Sono stato scambiato da Minnesota e lo capisco. Queste sono cose che capitano, ma mentre sei in una squadra devi cercare di andare all-in per lei. Sono andato all-in per Chicago sin dal primo giorno in cui sono arrivato in Illinois. Devo anche dire che mi piace molto essere a Chicago. Ma, sapete, se dovesse succedere qualcosa, ovviamente non sono uno che si offende per una trade, capisco il business che c’è nel basket e continuerei ad andare avanti con la mia vita, con la mia carriera da professionista.”

Nel frattempo LaVine è diventato eleggibile per una estensione importante in questa offseason, ma per ora non si è arrivati ancora ad un accordo con Chicago. Detto questo, all’età di 25 anni e con un contratto che chiama ben 19.5 milioni di dollari nelle prossime due stagioni, LaVine si trova forse al culmine della sua carriera, anche se punta ad obiettivi piuttosto importanti:

“Cerco solo di portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario. Se questo significa che devo andare sul parquet e segnare ancora di più o che devo difendere meglio, allora sappiate che farò di tutto per vincere ogni partita. Voglio arrivare ai playoff, voglio continuare a trascinare questa franchigia.”

Può questa squadra, nella sua struttura attuale, fare tutto quello che chiede LaVine?

“Dobbiamo dimostrare che tipo di squadra siamo. Si sono dette molte cose ultimamente su Chicago, ma non siamo stati in grado di rispettare poi le attese. Ora, abbiamo un allenatore estremamente bravo e un buon front office: dobbiamo andare in campo e dimostrare cosa possiamo fare. In caso contrario, sappiamo cosa succederà… e qualcosa dovrà cambiare.”

Leggi Anche

NBA, I Los Angeles Clippers presentano la loro City Edition 2020-21

Mercato NBA: Jared Dudley rifirma con i Lakers

Mercato NBA, i T-Wolves firmano Rondae Hollis-Jefferson