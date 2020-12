Mercato NBA, i T-Wolves firmano Rondae Hollis-Jefferson

I Minnesota Timberwolves hanno chiuso per l’arrivo di Rondae Hollis-Jefferson. Le parti, come riporta The Athletic, avrebbero raggiunto un’intesa sulla base di un contratto annuale non-garantito al minimo salariale. Questo vuol dire che Hollis-Jefferson si unirà alla squadra per il training camp di queste settimane in cui si giocherà un posto nel roster per il proseguo della stagione.

Told that the Timberwolves agreement with Rondae Hollis-Jefferson is a training camp deal (non-guaranteed, 1-year deal). That means Jordan McLaughlin is still a possibility as well. Wolves maintaining flexibility. — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) December 1, 2020

Hollis-Jefferson, lo ricordiamo, ha trascorso la stagione 2019-20 con la canotta dei Toronto Raptors. La scorsa annata ha viaggiato con una media di 7 punti, 4.7 rimbalzi e 1.8 assist in 60 presenze. Nelle precedenti 4 stagioni ha giocato per i Brooklyn Nets, i quali lo avevano scelto alla 23esima assoluta nel Draft del 2015.

Mercato NBA 2020: tutte le trattative chiuse